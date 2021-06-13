Неизвестный выстрелил мужчине в спину на Лосином острове в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Неизвестный выстрелил в спину мужчине из травматического пистолета на Лосином острове в Москве, в результате пострадавший госпитализирован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, накануне вечером неизвестный на Лосином острове выстрелил в спину мужчине из травматического пистолета. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение. В момент инцидента, предварительно, он был пьян", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт инцидента, не уточнив подробности. "В полицию из медицинского учреждения поступила телефонограмма о госпитализации из квартиры на Открытом шоссе мужчины с травмами спины. По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.