Облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями ожидается в Москве 14 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременными дождями и температурой до 26 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла, в ночь на вторник похолодает до плюс 14 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до плюс 27 градусов, в ночные часы температура составит от 11 до 16 градусов тепла.

Скорость южного ветра составит в понедельник 5-10 м/с. Желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра сохранится в Москве и Подмосковье до 15 июня.

Атмосферное давление в регионе составит 747 мм ртутного столба.