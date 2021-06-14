Московский образовательный комплекс "Техноград" запустил авторский карьерный подкаст

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ представил подкаст "Мы вам перезвоним!", в котором рассказывается, как стать востребованным на рынке труда, составить резюме и произвести впечатление на собеседовании. Об этом сообщила в понедельник вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, проект посвящен личностному развитию, трудоустройству и планированию карьеры. Первые семь выпусков подкаста уже доступны для прослушивания. "Новые будут появляться еженедельно", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства Москвы. Продолжительность эпизодов составляет от 20 до 45 минут.

Для подкаста выбран формат разговора ведущего с экспертом. Гостями станут, психологи, карьерные консультанты, HR-специалисты центра развития карьеры "Технограда" и другие приглашенные спикеры. В эпизодах, помимо общих рекомендаций, обсуждают современные программы обучения по таким направлениям, как разработка приложений и сайтов, создание дополненной и виртуальной реальности, программирование, продвижение в соцсетях и маркетинг.

Подкаст представлен на платформах Яндекс.Музыка, Apple и Google Podcasts. Эпизоды опубликованы в веб-версиях сервисов и в их мобильных приложениях.

Комплекс "Техноград" предлагает новый формат обучения, профориентации и познавательного досуга. Программа для комплекса, учитывающая запросы рынка труда, готовится совместно с работодателями.