В Москве собственникам недвижимости в нежилых зданиях передали 40 мест общего пользования

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Москвы впервые передали в долевую собственность владельцам недвижимости в торговых и административных зданиях 40 помещений общего пользования площадью более 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тыс. кв. м в девяти административных округах столицы. Это лестничные площадки, холлы, коридоры, технические этажи, чердаки и подвалы. Собственники смогут оформить такие вспомогательные помещения в долевую собственность и использовать по своему усмотрению", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

Семь таких мест общего пользования передали в Восточном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах столицы. По пять объектов собственники получили на северо-востоке, юго-западе и западе города, два - на севере и одно - на юге Москвы.

"При этом самое крупное помещение (свыше тысячи квадратных метров) находится в здании административно-коммерческого назначения в Зеленограде", - добавил глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова также приводятся в материале.

Передавать места общего пользования владельцам помещений в нежилых зданиях стало возможно в феврале этого года, когда изменилось законодательство. Теперь они могут получить их в общую долевую собственность по аналогии с нежилыми помещениями в многоквартирных домах. Для этого нужно обратиться в Росреестр. Информация обо всех подобных объектах в нежилых помещениях есть на портале mos.ru и правовых сайтах.