Более 223 тыс. изданий передадут в дар москвичам на акции "Списанные книги"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Акция "Списанные книги" 17 июня начнется в Москве в восьмой раз. Для горожан подготовили в дар более 223 тыс. изданий, список которых появится на портале проекта, сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Горожане смогут вновь пополнить свои домашние библиотеки книгами из столичных читален. 17 июня стартует восьмой этап проекта "Списанные книги". Список более чем из 223 тыс. изданий опубликуют на портале акции. Чтобы получить понравившийся экземпляр, нужно забронировать его онлайн и бесплатно забрать в течение трех дней. При посещении библиотеки необходимо соблюдать меры профилактики распространения коронавирусной инфекции - быть в маске и перчатках", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, каждый год интерес к акции среди горожан растет - они заранее интересуются датой начала нового этапа и содержанием списываемых книг. "На прошлом этапе количество книг, которые получили вторую жизнь и обрели новых владельцев, превысило 1 млн, а сам портал за все время работы посетили более 32 млн раз. В этом году участие в акции примут 186 библиотек. Наибольшее количество книг в этом этапе проекта передадут в дар библиотеки Центрального административного округа - более 50 тыс. экземпляров", - приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что среди книг такие художественные произведения отечественной и зарубежной классики, как "Ванина Ванини" и "Красное и черное" Стендаля, романы Теодора Драйзера "Американская трагедия" и "Финансист", роман "Конец Вечности" Айзека Азимова, лирика Джорджа Байрона и многие другие.

Для бронирования также доступны произведения для детей и подростков. Помимо произведений художественной литературы, в списках библиотек есть книги по истории России и всемирной истории, научно-техническая и профессиональная литература, издания по литературоведению, живописи, киноискусству. Также горожанам предлагается забрать периодические и нотные издания.

Как уточняется в публикации, из 223 тыс. книг более 5,5 тыс. попадут в обменный фонд, который будет доступен только юридическим лицам. Это общественные и коммерческие организации, а также госучреждения, например библиотеки, театры и дома культуры. С помощью фонда одни читальни смогут отдавать ненужные экземпляры, а другие - получать те книги, в которых нуждаются. Приоритет в выборе книг будет у госучреждений и учреждений культуры. Через три месяца после начала нового этапа проекта оставшиеся издания станут доступны и коммерческим предприятиям.

Идея проекта "Списанные книги" появилась в 2016 году. В качестве эксперимента тогда впервые безвозмездно передавали списанные книги москвичам. Более 3,5 тыс. горожан забрали 17 тыс. книг и журналов. Портал "Списанные книги" открыли 6 июня 2017 года на фестивале "Красная площадь". За три с половиной месяца около 250 тыс. изданий нашли новых владельцев. Списанные книги взяли более 27 тыс. горожан. За все время существования проекта количество зарегистрированных пользователей составило более 104 тыс.