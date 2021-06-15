Движение на внутренней стороне Садового кольца восстановили после ДТП

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Движение транспорта на внутренней стороне Садового кольца восстановлено после столкновения двух автомобилей, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на внутренней стороне Садового кольца ограничено до двух полос из-за столкновения двух автомобилей на Смоленской площади в районе дома 6с1.

По данным столичного управления ГИБДД, в 14:00 водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашинами Mercedes и Volkswagen. Водитель Mitsubishi и пассажир Mercedes госпитализированы.