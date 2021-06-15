Роспотребнадзор опечатал кафе Gucci shop & bar за нарушение мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах в центре Москвы опечатано за нарушение мер профилактики COVID-19. Об этом журналистам во вторник сообщила главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.

"Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо ООО "Маргарита 28") по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе. Это ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", - заявила Суюсанова.

Она отметила, что за данные нарушения, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, заведению грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе проверки уже выявляло нарушения требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar.