На Тверской улице 18-21 июня перекроют движение транспорта

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Дорожный ремонт на участках Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц проведут 18-21 июня. Движение транспорта на время работ перекроют, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сообщаем о новых сроках дорожного ремонта на Тверской улице. Работы по замене асфальтового покрытия на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - пройдут с 23:00 18 июня до 05:00 21 июня", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что движение автотранспорта на указанном участке будет полностью перекрыто. "49 тыс. кв. м асфальта заменим по бесшовной технологии - "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части", - отмечается в релизе.

Аналогичным методом обновляли покрытие на данном участке в 2017 году, это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Такая технология позволяет проводить работы в максимально сжатые сроки, без ее применения ремонт занял бы более недели.

"Для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года", - говорится в сообщении.