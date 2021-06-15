"Ночной забег" в Москве перенесли

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Ночной забег" в Москве, который планировалось провести 19 июня, перенесен на 10 сентября из-за ситуации с распространением коронавируса в городе. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного Бегового сообщества.

"Ночной забег", который должен был пройти 19 июня 2021 года на территории Олимпийского комплекса "Лужники", перенесен на 10 сентября 2021 года. Изменения связаны с указом мэра Москвы от 12 июня 2021 года о новых ограничениях, которые вводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

По словам организаторов, все участники, которые зарегистрировались на этот старт, будут автоматически перерегистрированы на новую дату. "Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятии в новую дату, смогут вернуть стартовый взнос в полном объеме", - рассказал собеседник агентства.

Среди следующих забегов, которые организовывает московское Беговое сообщество, "Красочный забег" 4 июля, марафон "Белые ночи" 17 июля, полумарафон "Северная столица" в Санкт-Петербурге 8 августа, Московский полумарафон 22 августа, Московский марафон 26 сентября.