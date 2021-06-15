Каждое 4-е проверенное за неделю заведение общепита в Москве нарушило антиковидные меры

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Нарушения противоэпидемических мер в результате проверок 7-14 июня были выявлены почти в каждом четвертом заведении общественного питания, проверенном за этот период, сообщается во вторник на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией <...> [городским] управлением Роспотребнадзора <...> усилен контроль выполнения противоэпидемических мероприятий на объектах города Москвы. <…> За последнюю неделю с 7 по 14 июня на предприятиях общественного питания проведено 271 мониторинговое обследование, нарушения установлены на 77 объектах, вызваны на составление протокола об административном правонарушении в отношении 65 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в публикации.

Уточняется, что 14 июня 2021 проведены мониторинговые обследования 43 предприятий общественного питания, в том числе с летними кафе и верандами. Из них с нарушениями противоэпидемических мероприятий работало 16 объектов.

Как отмечается на сайте столичного управления Роспотребнадзора, в основном на предприятиях общественного питания были выявлены типовые нарушения - отсутствие социальной разметки и контроля за соблюдением посетителями социальной дистанции, на входе не контролировалось наличие у посетителей масок и перчаток, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались, не проводилась термометрия посетителей. Также в зоне ожидания заказов сотрудники работали со спущенными масками, без перчаток, отсутствовал контроль периодичности уборки и дезинфекции помещений, нарушался режим приготовления дезинфицирующих средств, отсутствовали санитайзеры и дезинфицирующие салфетки, не проводилась обработка столов после каждого посетителя.

В некоторых заведениях общепита не представлены документы, подтверждающие дезинфекцию систем вентиляции, отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха в обеденных залах, не была представлена информация о тестировании персонала на COVID-2019 и о количестве лиц, переболевших, либо вакцинированных от COVID-19.

Нарушителям грозит ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. "Решения по указанной статье выносятся судьями, в связи с этим административные материалы будут направлены в районные суды. Управлением Роспотребнадзора по г. Москве контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических мероприятий будут продолжены", - сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Ответственность для нарушителей

За указанные нарушения законодательством предусмотрены административные штрафы, для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток, для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.