В МЧС предупредили о грозе с дождем в Московском регионе в ближайшее время

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем в ближайшее время и до 22:00. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22:00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза с дождем", - сказали в пресс-службе. Аналогичное предупреждение распространила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют во время движения на машине снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди едущих автомобилей. Также стоит воздержаться от обгонов, перестроений и опережений. В пресс-службе ведомства напомнили, что от молний нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом, высокими металлическими конструкциями, и посоветовали спрятаться в кустарник.

Кроме того, во время непогоды не стоит разговаривать по телефону, подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антеннам.