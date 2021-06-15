Схема движения транспорта изменится на Комсомольской площади в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Схему движения транспорта начнут менять на Комсомольской площади в Москве с 16 июня. На период проведения работ рекомендуется заранее планировать маршрут и избегать по возможности данный участок дороги. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На Комсомольской площади изменится схема движения. Работы начнутся с 16 июня - на это время у вокзалов будут закрыты парковки, также возможно ограничение движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после окончания работ в районе трех вокзалов организуют зоны короткой остановки, где можно будет остановиться на 5 минут, чтобы высадить или посадить пассажиров. Также в районе дома 6 на Краснопрудной улице появится оттянутый левый поворот, а в районе Казанского вокзала - бесконфликтный разворот в сторону Краснопрудной улицы.

"На время проведения работ движение в районе Комсомольской площади будет затруднено. Планируйте маршрут заранее, советуем объезжать данный участок", - добавили в департаменте.

Как рассказали в пресс-службе МЖД, с 24 июня на Ленинградском вокзале изменится маршрут проезда на автомобильную парковку, расположенную рядом с зоной посадки/ высадки для поездов дальнего следования, в том числе высокоскоростных поездов "Сапсан". "Для того чтобы попасть на парковку, необходимо проехать вдоль Ленинградского вокзала и здания Центрального таможенного управления, затем повернуть направо и продолжить движение вдоль железнодорожных путей МЦД-2 и далее до проезда Комсомольской площади. Просим быть внимательнее и планировать свои поездки заранее", - говорится в сообщении.