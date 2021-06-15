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Проценко: паспорт вакцинации от ковида может стать инструментом для контроля за ситуацией

В частности, это позволит контролировать нагрузку на систему здравоохранения

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что паспорт вакцинации от новой коронавирусной инфекции может стать инструментом для контроля за ситуацией с пандемией и стимулирования населения прививаться.

"Я считаю, это один из инструментов, которые позволят как-то контролировать ситуацию", - сказал Проценко в интервью RT.

Он пояснил, что паспорт вакцинации, в частности, позволит контролировать нагрузку на систему здравоохранения.

"Я думаю, что один из инструментов - это международное сообщение. Хотите отдыхать за рубежом - квизипаспорт. Хотите отдыхать в России - квизипаспорт вакцинации. Мне кажется, это один из таких нормальных инструментов, которые должны людей стимулировать [вакцинироваться от коронавируса]", - добавил Проценко.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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