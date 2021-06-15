Московское отделение "Единой России" представило предвыборную программу

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин представил предвыборную программу развития столицы на XXVI Конференции московского отделения "Единой России". В рамках программы в городе планируется строительство и модернизация поликлиник, благоустройство около 200 км улиц и развитие речного сообщения, сообщается на сайте отделения партии.

"Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого - человек, каждый житель Москвы", - приводятся в сообщении слова Собянина.

Как отмечается на сайте, партия планирует добиваться повышения зарплаты работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию доплаты к пенсии и социальных пособий.

Кроме того, отмечается необходимость создания эффективной системы помощи в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам, предпенсионерам и горожанам, испытывающим сложности в поисках работы.

Так, в рамках представленной программы планируется построить 30 поликлиник и модернизировать свыше 130 действующих, где обновят 90% оборудования и техники. "Столичное здравоохранение станет персональным. Каждый горожанин получит возможность полного медобследования с личными врачами телемедицинского центра", - отмается в тексте. Также до 2024 года запланировано построить около 1 млн кв. м медицинских объектов.

Кроме того, региональное отделение партии "Единая Россия" намерено восполнить нехватку детских садов и школ. Образовательные учреждения построят в районах, где их пока не хватает.

О развитии городской среды и транспорта

Согласно представленным на сайте данным, каждый столичный район получит план развития, где учтут пожелания жителей. Будут созданы новые парки и места активного отдыха на общей территории более 1 тыс. га. Также новый облик получат более 200 км улиц Москвы.

Одним из проектов, представленных на сайте отделения партии, является возвращение речного сообщения. "С 2022 года в Москве начнут работать два городских речных маршрута. Постепенно будут приводиться в порядок причалы, сокращаться интервалы между рейсами и увеличиваться количество судов на маршрутах. По оценке экспертов, речным видом транспорта будут пользоваться 1,5 млн человек", - говорится в сообщении.

Планируется также продолжить обеспечение жителей столицы современным комфортным жильем. Объем вводимого жилья должен превысить показатели 2010 года в 2,4 раза, а сам жилой фонд города увеличиться на 22%.