В некоторых районах Москвы выпало около половины месячной нормы осадков

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ливневые дожди прошли в Москве во вторник с 17:00 до 20:00, в отдельных районах столицы выпало 45% месячной нормы осадков. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В период с 17:00 до 20:00 в столице прошли сверхинтенсивные ливневые дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 33 мм осадков. Это 45% от месячной нормы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество осадков зафиксировано на севере, северо-востоке и востоке столицы.

Временные скопления воды образовались на участках Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе, в течение 30 минут вся вода ушла в ливневую сеть.

На улицах Москвы продолжают дежурить бригады ГУП "Мосводосток", специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, отмечается в сообщении.