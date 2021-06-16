Переменная облачность и до 26 градусов ожидаются в Москве 16 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Переменная облачность и до 26 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 24-26 градусов. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до 11 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 22-27 градусов, местами кратковременный дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки 8 градусов.