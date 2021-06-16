Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 21 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 21 июня по 15 июля в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЖД.

"На Казанском направлении Московской железной дороги продолжаются ремонтно-путевые работы. Так, в будние дни с 21 июня по 15 июля в утренние и дневные часы железнодорожники отремонтируют пути на участках Луховицы - Щурово - Голутвин, Листвянка - Лесок, Алпатьево - Фруктовая и станции Рязань-1", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в эти дни несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, у некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".