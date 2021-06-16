В 80 московских отделениях "Почты России" появились системы для слабослышащих клиентов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Индукционные системы для слабослышащих людей появились в 80 почтовых офисах в столице. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Москвы и Московской области (макрорегиона Москва "Почты России").

"В столичных отделениях "Почты России" продолжается внедрение современных технологий по программе "Доступная среда". В 80 почтовых офисах Москвы появились специальные индукционные системы "Исток А2", которые помогают людям с нарушениями слуха получать почтовые услуги без дискомфорта", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что информационная система передает аудиоинформацию лицам с нарушенной функцией слуха в общественных местах, где повышен уровень шума. Система сама удаляет помехи из речи оператора, преобразовывает ее в электромагнитный сигнал и передает на слуховой аппарат, который в свою очередь превращает этот сигнал в разборчивые слова для пользователя. Установка позволяет передавать информацию на расстояние до 20 метров.

"Мы стремимся создать среду равных возможностей и сделать наши отделения максимально удобными для всех категорий граждан. На сегодняшний день больше половины от всех отделений в рамках проекта "Доступная среда" уже отремонтированы - это 274 московских почтовых офиса. В них установлены пандусы, кнопки вызова персонала и оборудованы специальные подъемники. Мы планируем привести к доступности в этом году еще 14 отделений почтовой связи", сказал директор макрорегиона Москва АО "Почта России" Дмитрий Адушев, чьи слова приводит пресс-служба.

Там добавили, что "Почта России" разработала программу создания доступной среды для всех клиентов в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ: отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, а также оснащены надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей. По просьбе клиента, операторы дублируют визуальную и звуковую информацию и оказывают всю необходимую помощь. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут также получить все почтовые услуги на дому или дистанционно.