В Москве сумма штрафов за несоблюдение антикоронавирусных мер превысила 50 млн рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Юридические лица и индивидуальные предприниматели были оштрафованы в Москве с начала года на сумму более 50 млн рублей за несоблюдения мер безопасности по коронавирусу. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что надзорное ведомство усилило контроль на объектах Москвы за соблюдением противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Были проведены проверки на объектах скопления людей: транспорта, спортивных и выставочных комплексах, кинотеатрах, общественного питания и летние веранды, торговли (торговых центрах, ярмарках, сетевых магазинах), медицинских организациях.

"Всего с начала 2021 года управлением Роспотребнадзора по Москве проведено более 8 тыс. мониторинговых обследований и проверок, нарушения установлены на 2 024 объектах. К административной ответственности привлечено 2 124 юридических и должностных лица и индивидуальных предпринимателей. Решения по указанной статье выносятся судьями, в связи с этим административные материалы направляются в районные суды. Согласно судебным решениям по рассмотренным делам, сумма штрафов за невыполнение противоэпидемических мероприятий составила 50,22 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность 229 объектов, в том числе общественного питания - 63, торговли - 65, кальянных - 59.

Кроме того, за последнюю неделю с 7 по 14 июня соблюдение санитарно-эпидемиологических требований проверено в 782 объектах, нарушения установлены в 200 объектах.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических мероприятий будут продолжены", - добавляется в материале.