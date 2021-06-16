Территорию около станции Окружная МЦД-1 благоустроят

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Проект благоустройства территории у станции Окружная первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) утвердили в Москве. Он предусматривает строительство двух новых пешеходных переходов, сообщили в среду в пресс-службе столичной мэрии и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект благоустройства территории, прилегающей к станции Окружная МЦД-1 и станции метро "Петровско-Разумовская" - участок от Октябрьской железной дороги до улицы Хачатуряна площадью 49,31 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает строительство в составе ТПУ "Окружная" двух новых пешеходных переходов - через пути МЦК в створе Станционной улицы и Сигнального проезда, а также через пути МЦД-1 в створе Локомотивного проезда и проектируемого проезда № 3919.

Кроме этого, недалеко от северного вестибюля станции Окружная возведут общественно-деловой центр. Планируется реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть. Новая дорога вдоль путей МЦД-1 свяжет Сигнальный проезд с улицей Хачатуряна и далее с Поморской улицей. Вдоль Дмитровского шоссе, Гостиничной улицы, 3-го Нижнелихоборского и Локомотивного проездов будут организованы велодорожки. Проектом также предусмотрена замена окон на шумозащитные в жилых домах в Гостиничном проезде, д. 2, 4 и 4А.

"Рядом со станциями Окружная и "Петровско-Разумовская" будут организованы велопарковки, стоянки такси, современные остановочные пункты НГПТ с отстойно-разворотным площадками. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами ("сухие ноги"), защищающими от дождя и снега. Вдоль Локомотивного проезда обустроят плоскостную автомобильную парковку", - добавляется в материале.