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Водителей попросили объезжать Новорижское шоссе в Москве из-за ремонта в тоннеле

Работы продлятся до 23 июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение на Новорижском шоссе может быть затруднено в период до 23 июля из-за ремонтных работ в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале Министерства транспорта Московской области.

"На период ремонтных работ с 13 июня по 23 июля в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова возможны затруднения движения на Новорижском шоссе в сторону области и Москвы. Выбирайте пути объезда по Волоколамскому и Рублевскому шоссе", - говорится в публикации.

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