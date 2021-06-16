Омбудсмен Москвы считает, что обязательная вакцинация от COVID-19 сохранит здоровье людей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Введение обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан является единственным выходом для сохранения здоровье людей, считает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Ранее власти Москвы объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановление главного санитарного врача столицы было опубликовано в среду. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

"С моей точки зрения, нет другого выхода для того, чтобы сохранить здоровье людей. <…> Вы видите, как ухудшается ситуация в нашем городе, с какой перегрузкой работают врачи, реанимационные отделения. Поэтому люди, которые идут на работу, которые общаются со своими коллегами, конечно, должны нести ответственность за то, что происходит в городе. Есть, конечно, категория людей, у которых состояние здоровья не позволяет сделать прививку. У них должен быть соответствующий медицинский документ. Есть те, кто переболел. У них в настоящий момент есть антитела", - сказала Потяева в среду ТАСС.

По ее словам, на сегодняшний день самая главная задача - сохранить жизнь и здоровье людей. Работающим и постоянно контактирующим с людьми гражданам необходимо об этом помнить, отметила омбудсмен.

Как уточнил ранее ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы на срок до 90 дней.