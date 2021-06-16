Власти Москвы попросили горожан соблюдать дистанцию при использовании скамеек в парках

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Посетители парков в Москве должны соблюдать социальную дистанцию при использовании скамеек. Об этом сообщил в среду первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"На скамейках можно сидеть с учетом социального дистанцирования. За сидение на скамейке не должны штрафовать, конечно. <...> Действительно, огромное количество посетителей [в парках], и очень тяжело проконтролировать и обеспечить своевременную дезинфекцию этих поверхностей. Собственно говоря, они могут являться именно причиной передачи болезни от человека к человеку", - сказал Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Он уточнил, что детские и спортивные площадки в столичных дворах доступны для использования горожанами.

Ранее был опубликован указ мэра Москвы, что скамейки, установленные на территориях общегородского значения, исключены из списка городской инфраструктуры, которой запрещено пользоваться в столице 13-20 июня. Согласно указу, список территорий общегородского значения, которых касаются данные правила, расширен до 145 позиций.

Мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня объявил в столице нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения. Так, с 13 по 20 июня не работают "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее.

Как пояснил ранее ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, в случае нарушения действующего с 13 по 20 июня запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок, будет выписан штраф в размере до 4 тыс. рублей.