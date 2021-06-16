Маршрут поезда "Москва - Ржевский мемориал" продлили до Муравьево

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Маршрут регулярных рейсов электропоездов из Москвы до Ржевского мемориала и обратно продлили до Муравьево. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Маршрут поезда "Ласточка" "Москва - Ржевский мемориал" продлен до Муравьево. В целях улучшения качества обслуживания ЦППК приняла решение о продлении маршрута на постоянной основе", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что ежедневно по маршруту следуют две пары электропоездов "Ласточка" в пятивагонном исполнении. Так, в один вагон можно оформить билеты с предоставлением места первого или второго класса - на 12 и 31 место соответственно. В остальных четырех вагонах билеты оформляются без предоставления гарантированного посадочного места. Время поездки на "Ласточке" составляет чуть больше 4,5 часов в одну сторону.

"Вагоны "Ласточки" оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха; ведется аудио- и видеоинформирование пассажиров. Особое внимание уделено нуждам людей с ограниченными возможностями: для них предусмотрены специальные места, подъемники и просторные туалетные комнаты", - уточнили в пресс-службе.

Первый регулярный рейс "Москва - Ржевский мемориал - Москва" был запущен ЦППК с Рижского вокзала 6 мая. В пути поезда совершают промежуточные остановки на станциях Тушинская, Истра, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев-Балтийский.

"Компания напоминает о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и GooglePlay", - заключили в пресс-службе.