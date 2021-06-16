Большая часть сотрудников учреждений культуры Москвы имеет антитела к COVID-19

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. В частности, привиться должны 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания и других, а также театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.

Постановление мэра Москвы поддержал директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. "Безусловно, это правильное решение, - оценил он. - Люди должны вакцинироваться, если хотят жить качественно и безболезненно. Хочется, чтобы люди сами это понимали".

"Я лично сам тяжело переболел ковидом. У меня есть антитела. Как только мне разрешат врачи, я моментально поставлю вакцину", - заявил Варшавер ТАСС. При этом директор театра отметил, что заставлять никого не будет, выразив надежду на то, что сотрудники, обратив внимание на руководителя, последуют его примеру. "Мое желание, чтобы они обязательно вакцинировались. Как глава Директорской ложи Москвы я всех призываю это сделать. Идет падение человеческого здоровья во всем мире. Мой призыв ко всем: привиться как можно быстрее. Это забота каждого из нас не только о самих себе, но и об окружающих", - подчеркнул Варшавер.

Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой обратил внимание, что последние указания столичных властей пришлись на завершение сезонов московских театров и филармонических залов. "Я надеюсь, что к сентябрю ситуация будет полегче. У нас театр переболевших, "ветеранов ковида". У нас существует коллективный иммунитет, но я прекрасно понимаю и рекомендую в том числе своим коллегам сделать вакцину. Несмотря на то, что я болел, я сделаю в июле еще прививку", - сказал он журналистам.

Естественный коллективный иммунитет

Как рассказал ТАСС заместитель директора Театра на Бронной Дмитрий Макаров, многие сотрудники театра работают удаленно - не только из-за пандемии, но и в связи с реконструкцией основного здания. "Спектакли играем на временной площадке во Дворце на Яузе, к организационному процессу подключаются только те специалисты, чье участие требует личного присутствия", - объяснил он.

Макаров отметил, что в театре регулярно оповещают сотрудников о местах, где можно вакцинироваться. "Если начнем собирать статистику, то, наверное, наш театр естественным образом будет близок к 60% вакцинированных сотрудников, поскольку работают ответственные люди. Постепенно все мы сделаем прививки, просто кто-то уже переболел, у них пока антитела", - добавил он.

Директор Московского театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова Антон Гетьман назвал меры, предложенные мэром Москвы, абсолютно справедливыми. "Учитывая плотность рабочих контактов в театре во время уроков, репетиций, спектаклей, да и обычного ежедневного процесса взаимодействия всех служб, вакцинация - единственный способ остановить распространения вируса", - отметил он ТАСС. По его словам, таким образом, можно сохранить здоровье и жизни работников театра, членов их семей и близких. "В противном случае мы снова окажемся в ситуации, когда театры будут закрыты, люди будут болеть, больницы будут переполнены. Альтернативы вакцинации нет", - считает директор театра.

Большая часть сотрудников киносети "Каро" уже сделала прививки от коронавируса, рассказали в пресс-службе компании. "Уважая право любого на отказ от прививки, мы также понимаем, что никакого другого пути остановить пандемию нет", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов рассказал ТАСС, что более 60% сотрудников музея уже вакцинированы. "В команде есть люди, которые не могут вакцинироваться по медицинским показателям, есть те, кто прошел первую часть вакцинирования и ждет второй. Сейчас мы ждем, как и многие компании в Москве, когда появится возможность вакцинировать также сотрудников-неграждан", - добавил он.

В пресс-службе Государственного исторического музея сообщили, что достаточно большое количество сотрудников музея уже вакцинированы, а у кого-то еще есть антитела после болезни. "Очевидно, что сотрудники, которые задействованы на прием и работу с посетителями, должны быть вакцинированы, соответствующую работу мы проводили и до выхода этого приказа. В основном все понимают серьезность ситуации и ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих", - сказал собеседник агентства. В музее ожидают аналогичный официальный документ от учредителя - Минкультуры РФ, но игнорировать в сложившейся ситуации распоряжения московских властей не намерены.