Метеорологи сообщили, что в Москве можно открывать купальный сезон

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вода в Москва-реке прогрелась до 18-21 градуса тепла. Купальный сезон в Москве и Подмосковье уже можно открывать, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вода уже комфортная. Я уже сам купался, вода великолепна. Уже можно купаться без проблем. Температура воды составляет порядка 18 градусов", - сообщил он.

По словам Тишковца, особенно хорошо вода прогрелась в районе Звенигорода. Там температура воды в Москва-реке уже достигла 21 градуса тепла.