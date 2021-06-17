СК предъявил обвинение задержанному за убийство двух женщин в Новой Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение мужчине, задержанному по подозрению в убийстве двух женщин в Новой Москве, и будут добиваться его ареста. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Утром 15 июня в квартире жилого дома на улице Дзержинского поселения Кокошкино Новой Москвы после тушения пожара обнаружили тела 55-летней женщины и ее 22-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Подозреваемый в убийстве был задержан. Он оказался сожителем матери. "В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление в результате ссоры на бытовой почве", - сообщила Иванова.