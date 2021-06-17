{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК предъявил обвинение задержанному за убийство двух женщин в Новой Москве

В ходе допроса подозреваемый пояснил, что совершил преступление в результате ссоры на бытовой почве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение мужчине, задержанному по подозрению в убийстве двух женщин в Новой Москве, и будут добиваться его ареста. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Утром 15 июня в квартире жилого дома на улице Дзержинского поселения Кокошкино Новой Москвы после тушения пожара обнаружили тела 55-летней женщины и ее 22-летней дочери с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений. Подозреваемый в убийстве был задержан. Он оказался сожителем матери. "В ходе допроса он пояснил, что совершил преступление в результате ссоры на бытовой почве", - сообщила Иванова.

Теги
Россия
Малооблачная погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 17 июня
В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов
Читать полностью