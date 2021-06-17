Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменится 19-20 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Расписание поездов на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменится в эти выходные. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В ночь с субботы на воскресенье (с 19 на 20 июня) с 21:10 до 06:45 изменится расписание поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений. Это связано с ремонтными работами, проводимыми на ж/д инфраструктуре. Во время "технического окна" движение на участке Савеловская - Марк будет организовано по одному пути в реверсивном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в связи с этим увеличится интервал между поездами. Часть составов проследует по укороченному маршруту, несколько платформ временно будут работать в реверсивном режиме - принимать составы как из Лобни, так и из Москвы. Кроме того, некоторые поезда и вовсе выведут из расписания.

"Для пассажиров дальних электропоездов назначены компенсационные автобусы. 19 июня автобус Дмитров - Большая Волга отправится от автостанции Дмитрова в 19:50 с остановками: 20:30 - "Станция Вербилки", 20:45 - "Платформа Запрудня", 20:55 - "Темпы" (автобусная остановка на Дмитровском шоссе), 21:10 - "2-й участок" (автобусная остановка на Дмитровском шоссе), 21:15 - "Карманово" (автобусная остановка на Дмитровском шоссе), 21:25 - "Станция Большая Волга". 20 июня автобус Савелово - Вербилки отправится в 10:30 от станции "Савелово" (г. Кимры) с остановками: 10:40 - "Титово-1", 11:00 - "Станция Талдом", 11:10 - "Растовцы" (автобусная остановка в сельском поселении Гуслевское), 11:15 - "Станция Власово", 11:20 - "Вотря" (автобусная остановка в сельском поселении Гуслевское), 11:30 - "Станция Вербилки", - уточнили в пресс-службе.

Как отметили в ЦППК, для проезда на автобусе необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Также в компании обратили внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

"Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в AppStore и GooglePlay", - заключили в пресс-сдужбе.