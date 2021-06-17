МАДИ требует от агрегаторов такси не работать с водителями-иностранцами без опыта вождения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Агрегаторы такси не должны подключать к сервису водителей с иностранными правами и с опытом менее трех лет, сообщили в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения. Если нарушения не устранят, мы будем вынуждены обратиться в Прокуратуру", - говорится в публикации.

Власти напоминают, что работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения, а также с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального. Кроме того, у водителя должен быть стаж вождения не менее 3 лет.

Уточняется, что за этот год инспекторы МАДИ на дорогах города выявили больше 1,7 тыс. случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения меньше 3 лет получали заказы от крупных сервисов. "Это является нарушением действующего законодательства. Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом", - сказали в департаменте транспорта.

Власти также напомнили, что с 1 августа в столице начнет работать система анализа работы в такси. Каждому водителю присвоят уникальный ID. Это позволит ограничить доступ к заказам нелегальным перевозчикам.