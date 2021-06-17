Рестораторы Москвы планируют пускать в свободные от COVID-19 зоны по документу о прививке

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рестораторы столицы намерены пускать в свободные от COVID-19 общественные зоны только при наличии документа о прохождении вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Московские рестораторы поддержали решения федеральных и городских властей, направленные на остановку распространения коронавируса. Также они предложили мэру Москвы провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. По их предложению, такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое предложение было озвучено во время встречи мэра Москвы Сергея Собянина с членами Федерации рестораторов и отельеров.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязала провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Штраф за невыполнение требования о вакцинации сотрудников для индивидуальных предпринимателей составит до 50 тыс. рублей, для организаций - до 300 тыс. Повторные нарушения могут повлечь санкции в размере до 1 млн рублей либо приостановку работы почти на три месяца, говорил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.