{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамваи задерживаются на востоке Москвы по техническим причинам

Маршруты временно изменены - трамваи ходят лишь до 3-й Владимирской улицы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Трамваи по маршрутам № 36 и 37 задерживаются от 3-й Владимирской улицы до Новогиреева в столице по техническим причинам. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На участке от 3-й Владимирской улицы до Новогиреева по техническим причинам задерживаются трамваи № 36 и 37. Маршруты временно изменены - трамваи ходят только до 3-й Владимирской улицы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на улице Софьи Ковалевской в Москве нет движения транспорта. Автобусы № 92, 284 и м10 следуют измененной трассой.

Теги
Россия
Площадь пожара в столичной Некрасовке выросла до 1 тыс. кв. м
Информация о пострадавших в МЧС не поступала
Читать полностью