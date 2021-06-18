В Москве в пятницу ожидаются ясная погода и до 29 градусов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ясная погода и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 27-29 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 14 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах плюс 24 - плюс 29 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.