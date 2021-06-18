Расписание на Киевском направлении МЖД изменят с 19 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 19 июня в связи с работами по развитию инфраструктуры для будущего МЦД-4. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"С 19 июня изменится расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД. Это связано с продолжением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры для будущего МЦД-4. Так, с 19 по 30 июня, а также 1 и 2 июля на участках Внуково-Лесной Городок, Лесной Городок - Толстопальцево, Толстопальцево - Крекшино и Солнечная - Внуково железнодорожники проведут комплекс работ по выправке пути", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с 26 июня по 16 июля на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Очаково и станции Москва-Сортировочная-Киевская железнодорожники проведут путевые работы по переключению 1,2 и 3 главных путей на новую ось. Это связано с развитием железнодорожной инфраструктуры на новой станции Минская. Переключение путей будет проводиться поочередно: с 26 июня по 2 июля - первый путь, с 3 по 9 июля - второй и с 10 по 16 июля - третий путь.

"Железнодорожники демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку на новую ось на участках от 1 до 2 км, проведут выправку и сварку бесстыкового пути. Всего будет уложено 3,3 км пути. В результате 1 и 2 главные пути подойдут к построенной платформе станции Минская. В декабре планируется открыть платформу для посадки и высадки пассажиров, на которой на первом этапе будут останавливаться поезда, следующие на Киевский вокзал и в обратном направлении", - уточнили в пресс-службе.

Так, на период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов на Киевском направлении. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".