Электровелосипеды стали вновь доступны для проката в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Станции проката электровелосипедов вновь заработали в Москве, сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Велобайк" подключил к прокату электровелосипеды. Вы уже можете арендовать свой на улицах Москвы. В прошлом году для пользователей велопроката "Велобайк" были доступны 729 электровелосипедов на 26 станциях. В этом году по просьбам жителей мы планируем увеличить их количество, и к концу сезона в Москве будет 1 229 электровелосипедов на 93 станциях", - говорится в публикации.

Там уточняется, что станции электровелосипедов появятся в новых округах и районах на северо-востоке, востоке, юго-востоке и северо-западе Москвы. Так, этим летом пользователи велопроката смогут взять электровелосипеды в районах Отрадное, Алтуфьево, Перово, Измайлово, Кузьминки, Люблино, Кунцево и Крылатское.

"Следите за появлением станций в приложении "Велобайк". Сейчас в городе действуют ограничения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Пользуйтесь велосипедами и электровелосипедами только в случае крайней необходимости. И, пожалуйста, обрабатывайте поверхности, к которым прикасаетесь, антисептическими средствами", - заключается в посте.