Бутик-отель "Богородское" в Москве стал новой площадкой для бракосочетания

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Молодые пары в Москве в июле смогут пожениться на Московской канатной дороге, еще одна площадка - бутик-отель "Богородское". Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного управления ЗАГС.

"Летние месяцы традиционно пользуются особой популярностью среди молодоженов. Уже в начале апреля на июньские даты были заняты все места. В связи с этим мы активно пополняем перечень площадок. Сегодня мы начинаем прием заявлений на еще две локации. Для любителей панорамных видов стала доступна регистрация брака на Московской канатной дороге, а для пар, которые отдают свое предпочтение классике, мы открыли еще одну площадку в Новой Москве", - сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханёва.

Она уточнила, что новая площадка - это бутик-отель "Богородское". Кроме того, с 1 июня в Москве после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания №4, который теперь может принимать почти в два раза больше молодоженов.

Также напоминается, что при посещении отделов ЗАГС необходимо пользоваться масками и перчатками.