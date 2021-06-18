Организаторам выставки "Винзавод.Open" в Москве грозит штраф за нарушения антиковидных мер

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Организаторов выставки "Винзавод.Open" в столице могут оштрафовать до 1 млн рублей за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам в пятницу главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Дмитрий Комаров.

"В ходе ежедневных рейдов сотрудниками ОАТИ на территории Центра современного искусства "Винзавод" во время проведения выставки "Винзавод.Open" выявлены массовые скопления людей, несоблюдение требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты" - сказал Комаров.

Он отметил, что организаторам выставки могут выписать штраф на сумму до 300 тыс. рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн рублей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 269 145 случаев заражения, из них 9 056 за последние сутки - максимум за весь период пандемии. Выздоровели 1 110 399 человек, умерли 21 276.