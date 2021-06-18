ГИБДД Москвы подготовила советы для водителей, как справиться с жарой

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы подготовила для водителей несколько советов о том, как пережить жаркую погоду в автомобиле. Об этом столичная ГИБДД сообщила в своем Telegram-канале.

"Перед поездкой проверяйте уровень охлаждающей жидкости в машине, не забывайте об охлаждающей жидкости для себя - всегда возите с собой пару бутылочек воды. Проверяйте давление в шинах - в жару, как и в холод, оно может меняться, используйте кондиционер правильно: не включайте его на полную мощность, резкий перепад температуры может привести к простуде, а также не садитесь за руль в переутомленном состоянии: чувствуете себя усталым, лучше отдохнуть перед поездкой или вовсе отложить ее", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что соблюдать правила дорожного движения нужно в любую погоду.