"Бесковидными" ресторанами в Москве хотят стать 7-8 заведений

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. До восьми заведений хотят поучаствовать в эксперименте с "бесковидными" ресторанами в Москве на сегодняшний день. Об этом сообщил в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, в эфире телеканала "Россия-24".

"Было предложено, что это будет 10-15 заведений на всю Москву. На сегодняшний момент там порядка 7-8 [ресторанов], <...> по крайней мере, изъявили желание. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше", - сказал он.

Эксперимент с "бесковидными" ресторанами, которым разрешат, в частности, работать по ночам, проведут в Москве с 19 по 29 июня. Предполагается, что посещать их смогут только завершившие вакцинацию горожане и несовершеннолетние в сопровождении привившихся взрослых.