Археологи обнаружили предметы XVI века в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Коники, свистульку в виде птичек и другие предметы XVI века обнаружили археологи на территории Московского императорского воспитательного дома. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Столичные археологи сделали очередное открытие. На территории Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде они обнаружили восемь артефактов XVI столетия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание заложили в 1764 году при Екатерине II. Для строительства отдали Васильевский луг - участок земли между улицей Солянкой и Москвой-рекой. В XVI веке он принадлежал Василию III (1505-1533), отцу Ивана Грозного. Скорее всего, местность и получила название по имени своего владельца. В конце XVI века Васильевский луг вошел в состав Белого города. Специалисты предполагают, что найденные предметы быта принадлежали местным жителям.

"Такие артефакты представляют собой большую ценность для изучения быта москвичей того времени. Сейчас археологи обнаружили шесть глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички", - добавил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Помимо игрушек был найден обломок (носик с перемычкой) чернолощеного кумгана. Это кувшин для воды с узким горлом, носиком, ручкой и крышкой. Кумган - сосуд для умывания и мытья рук, характерный для Азии. Такие кувшины в Москву привозили купцы, они пользовались популярностью у горожан. Их изображение можно встретить на гравюрах, чьи сюжеты посвящены княжеским пиршествам.

"Также во время археологических исследований специалисты обнаружили фрагмент белокаменного надгробия с орнаментом и граффити - буквами, выцарапанными на поверхности камня. Специалисты предполагают, что его использовали при строительстве, например фундамента дома. Повторное применение каменных надгробных плит при постройках сооружений было частой практикой в то время. Археологи тщательно изучат найденные артефакты, отреставрируют их, а затем передадут в музейные фонды", - отмечается в материале.

Археологический сезон

В столице в июне начался археологический сезон. Он продлится до начала октября. В это время проводятся раскопки, наблюдения, исследования. В новом сезоне полевые работы запланированы более чем на 800 площадках. Две трети из них находится на территории ТиНАО.

Сохранение находок - важная часть работы столичных археологов. Процесс делится на два этапа. Во время камеральной обработки удаляют грунт. Сама же реставрация может занимать от недели до нескольких лет (в зависимости от сложности артефакта и его состояния). В прошлом году в столице было обнаружено более 15 тыс. артефактов.