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В Москве еще один ночной автобус будет ходить от метро "Китай-город" до Восточного вокзала

Он будет ходить с интервалом в 30 минут

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Еще один ночной автобус начнет ходить в Москве от станции метро "Китай-город" до восточного вокзала с интервалом в 30 минут. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Так, 26 июня в Москве появится новый ночной маршрут: автобус Н15 будет ходить между Восточный вокзалом и станцией метро "Китай-город". Интервал движения составит 30 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Восточный - главный ночной вокзал Москвы, там останавливается до 13 ночных рейсов. Благодаря ночным автобусным маршрутам добраться до вокзала и уехать с него можно будет круглосуточно.

Восточный вокзал построили в 2020-2021 годах в составе крупного транспортно-пересадочного узла "Черкизово", объединяющего станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию Московского центрального кольца Локомотив и наземный городской транспорт. За счет удобного расположения вокзала его пассажиры смогут экономить на поездках около 40 минут.

"С 29 мая здесь начал останавливаться автобус № 171, следующий по маршруту "Камчатская улица" - "Электрозаводский мост", который удобен для жителей района Гольяново", - добавляется в материале.

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