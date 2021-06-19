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Движение в Северо-Западном тоннеле в Москве заблокировано из-за пожара

По данным источника, пожарные пока не могут обнаружить горящую машину

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей по Северо-Западному тоннелю на проспекте Маршала Жукова в Москве заблокировано из-за горящей машины, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Северо-Западном тоннеле плотное задымление из-за горящего автомобиля. Движение машин заблокировано", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожарные пока не могут обнаружить горящую машину.

В Telegram-канале ГАИ Москвы сообщается, что возгорание произошло в 23:15 мск. Движение в сторону центра полностью перекрыто, так как две полосы находятся на реконструкции, а на третьей стоит горящий автомобиль.

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