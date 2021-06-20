В Москве клуб Glastonberry могут закрыть на 90 суток или оштрафовать на 1 млн рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Клубу Glastonberry на юго-востоке столицы грозит закрытие на 90 суток или штраф до 1 млн рублей за нарушения мер профилактики COVID-19 и нарушение социального дистанцирования. Об этом журналистам сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"В ходе проведения совместного обследования полиции и ОАТИ были выявлены нарушения в клубе Glastonberry, по адресу 1-я Дубровская улица, дом 13А, строение 1. Было выявлено массовое несоблюдение социального дистанцирования, то есть зрители были рассажены на стульях, которые вплотную примыкали друг к другу, по три-четыре человека в ряду. А многие зрители, на которых были надеты средства индивидуальной защиты, увидев нас, даже демонстративно их снимали. Администрацией клуба не были предприняты все меры по соблюдению социального дистанцирования и обеспечению зрителей средствами индивидуальной защиты, то есть администрация не выпроводила на улицу зрителей, которые снимали маски", - рассказал Поповский.

Он добавил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведению грозит штраф до 300 тыс. рублей, а если будет установлено нанесения вреда здоровью человека - то до 1 млн рублей или грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.