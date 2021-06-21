Пассажирам московского метро и МЦК раздают питьевую воду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) начали раздавать питьевую воду из-за жары. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В городе жара, на некоторых станциях метро и МЦК температура сейчас выше 28 градусов, и на этой неделе это еще не предел - мы ожидаем новые температурные рекорды практически каждый день. Чтобы поездка на метро и МЦК была комфортной, мы раздаем питьевую воду: на наземных станциях Филевской линии; на станциях "Кунцевская" и "Измайловская" Арбатско-Покровской линии, "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, "Бульвар Адмирала Ушакова", "Бунинская Аллея", "Улица Скобелевская" Бутовской линии; платформах МЦК: "Стрешнево", "Панфиловская", "Лихоборы", "Окружная", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Андроновка", "Нижегородская", - говорится в сообщении.

Также пассажирам рекомендуют переждать жару. "Не заходите лишний раз в общественный транспорт, пока температура не спадет. А если ехать необходимо, то не забывайте брать с собой бутылочку воды, носить маски и перчатки", - отмечают в департаменте.