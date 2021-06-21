Ко Дню памяти и скорби Главархив Москвы опубликовал книгу о преступлениях нацистов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Главархив Москвы выпустил к 80-летию начала Великой Отечественной войны второй том сборника "Без срока давности" о преступлениях нацистов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главархива.

"Двадцать второго июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. К этой дате в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" Главархив Москвы опубликовал книгу о зверствах немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Подмосковья - "Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на территории оккупированных районов Московской области в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это вторая книга Главархива Москвы в рамках многотомного федерального проекта "Без срока давности". Первый том под таким же названием был подготовлен в 2020 году. Обе книги основаны на документах Главархива Москвы и УФСБ России по Москве и Московской области.

"Сейчас, когда периодически предпринимаются попытки уменьшить роль Советского Союза в Победе, очень важно помнить о том, какой огромной ценой она досталась. Как раз с этой целью в прошлом году и был создан федеральный проект "Без срока давности", в рамках которого Главархив Москвы совместно с УФСБ России по Москве и Московской области выпустил уже два региональных тома о преступлениях фашистов против наших сограждан", - рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Все эти материалы сборника свидетельствуют о положении во временно оккупированных районах Подмосковья, о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в отношении мирных граждан. Также в книге описана работа партизанского движения, представлены фотоматериалы, собранные в ходе следствия над коллаборационистами.

Впервые в издании опубликовали уникальные свидетельства - рассказы школьников Солнечногорского района Московской области, очевидцев оккупации. В книге представлен ряд фотографий, многие из которых публикуются впервые. На фотоснимках - разрушенные и полностью уничтоженные подмосковные деревни, будни и редкие минуты отдыха бойцов партизанских отрядов. На одной из фотографий - работницы московского завода "Красный богатырь" с усыновленными детьми, потерявшими родителей во время немецко-фашистской оккупации Подмосковья.