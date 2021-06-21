Глава депстроя Москвы заявил о решении проблемы с недостатком медтехнологов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Департаменту строительства Москвы удалось решить проблему отсутствия медицинских технологов на рынке труда путем наращивания компетенций сотрудниками градостроительного комплекса. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

"Были проблемы у нас по медицинским технологам в городе, и было принято решение создать отдельное специализированное подведомственное учреждение <…>, где мы сформировали кадровый потенциал, компетентных специалистов в области здравоохранения собирали со всей РФ. Также в проектных организациях собрали компетенции, и можно сегодня смело доложить, что Москва полностью решила проблему в течение года", - сказал Загрутдинов.

Он подчеркнул, что в столице развернута масштабная программа по строительству объектов здравоохранения - в проектировании находится миллион квадратных метров. По его словам, Москва обладает хорошими ресурсами медицинских технологов и проектных организаций.

"На сегодняшний день в Москве в процессе строительства, по департаменту строительства, находятся 33 объекта здравоохранения, в том числе шесть скоропомощных комплексов, онкобольница им. Логинова, три корпуса инфекционной больницы на Волоколамском шоссе, на начальной стадии реализации детская больница им. Святого Владимира, на территории Коммунарки в стройке находятся родильный дом, детская больница и поликлиника. Действующая адресная инвестпрограмма беспрецедентна по количеству объектов здравоохранения", - отметил Загрутдинов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, всего в 2021 году планируется ввести 10 объектов здравоохранения: две подстанции скорой медицинской помощи в районе Даниловский и в городе Московский, детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с женской консультацией в районе Нагатинский затон и детскую поликлинику на 320 посещений в смену в районе Южное Медведково; два медицинских корпуса. На днях был сдан в эксплуатацию инфекционный корпус больницы в поселке Коммунарка. В этом году планируется ввод еще ряда дополнительных корпусов больницы.

"Кроме этого, в этом году мы уже приступили к строительству 16 поликлиник. Также в этом году мы планируем приступить к строительству еще трех объектов: детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену на территории ПАО "ЗИЛ", корпус лучевой терапии для больницы с родильным домом в поселке Коммунарка, подстанция скорой помощи на 20 машиномест в Щербинке", - заключили в пресс-службе департамента строительства.