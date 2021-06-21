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Lexus насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода на востоке Москвы

Авария произошла на улице Юности

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Водитель Lexus насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"Водитель автомобиля Lexus, двигаясь по улице Юности, у дома 13 совершил наезд на 50-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в не установленном для перехода месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в ГАИ.

Авария произошла около 22:10. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.

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