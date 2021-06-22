Пассажирам московского транспорта рекомендуют брать в поездки воду

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пассажирам столичного транспорта из-за жары рекомендуют брать с собой в поездки воду. На станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) продолжают раздавать питьевую воду, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня в Москве еще жарче, чем вчера, поэтому мы второй день подряд раздаем воду пассажирам на самых жарких станциях. <...> При поездках в транспорте просим вас брать с собой воду и не забывать носить маски и перчатки", - говорится в публикации.

Там уточняется, что накануне на станциях Московского метрополитена и МЦК пассажирам раздали больше тысячи бутылок. Воду продолжают раздавать на станциях, где температура выше 28 градусов.

"Из ЕДЦ (Единого диспетчерского центра - прим. ТАСС) мы оперативно корректируем работу системы тоннельной вентиляции - в случае необходимости увеличиваем приток прохладного воздуха на станциях", - заключается в посте.