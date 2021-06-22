Более 50 градостроительных проектов вынесли на обсуждение жителей в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Москвичи смогут принять участие в онлайн-обсуждениях 52 градостроительных проектов новых объектов спорта, социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и торговли. Общественные обсуждения на сайте "Активный гражданин" проведут с 23 июня, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе председателя Москомархитектуры.

"На обсуждение жителей вынесено 52 градостроительных проекта. 23 июня стартует сбор мнений по проектам строительства новых объектов спорта, социальной инфраструктуры, бытового обслуживания и торговли", - сообщили в пресс-службе.

В Москомархитектуры уточнили, что детально ознакомиться с проектами и внести свои предложения участники общественных обсуждений смогут на сайте проекта "Активный гражданин" в соответствующем разделе в период с 23 июня по 6 июля 2021 года.

"На обсуждение москвичей будут представлены важные для города проекты, <...> предложения по развитию социальной инфраструктуры, территорий производственных зон и множество других, не менее важных. Для нас важно получать обратную связь от горожан по всем проектам, представленным на электронных общественных обсуждениях", - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба.

В сообщении уточняется, что в Южном Медведкове жители смогут оставить свои отзывы по проекту строительства технопарка. В районе Северное Тушино москвичи рассмотрят проект строительства социального дома для пребывания семей, чьи дети находятся на лечении. В Зеленоградском округе жители обсудят проект строительства завода электроники. Кроме того, горожане выскажут предложения по нескольким участкам, которые в дальнейшем будут реализованы на торгах.

"Принять участие в электронных общественных обсуждениях могут жители Москвы, проживающие и работающие в границах разработки проектов, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, муниципальные депутаты, а также депутаты Московской городской думы. Для участия в общественных обсуждениях на сайте проекта "Активный гражданин" необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru и заполнить данные в личном кабинете. Подробнее о том, как присоединиться к проекту, можно узнать, перейдя по ссылке: https://ag.mos.ru/promo/oo. Все вопросы и предложения жителей будут переданы разработчикам проектов", - заключили в пресс-службе председателя Москомархитектуры.