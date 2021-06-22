Москва получила премию "Призвание" за клинические исследования вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премию "Призвание" вручили в Москве за клинические исследования вакцины "Спутник V", а также наградили специалистов, которые принимали в них участие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Москва получила премию "Призвание" за проведение третьей фазы пострегистрационных клинических исследований вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V". Специалисты, которые принимали непосредственное участие в проведении клинических исследований вакцины "Спутник V", получили главный символ национальной премии - статуэтку "Золотые руки врача держат хрустальную жизнь человека", - сказали в пресс-службе.

Как напомнил заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин, на базе 25 медицинских организаций были развернуты исследовательские центры, в которых за несколько месяцев прошли вакцинацию более 33 тыс. добровольцев. Никогда раньше такого масштабного исследования вакцины в такой короткий промежуток времени в стране не проводилось.

В номинации "За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий" премию присудили группе из 15 специалистов. Их наградили за организацию и проведение масштабного исследования вакцины "Спутник V".

"В рамках третьей фазы двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины "Спутник V", специалисты медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы помогли собрать большой объем данных по эффективности и безопасности препарата среди сразу нескольких возрастных групп. Качество исследования соответствует самым высоким стандартам. Работа всех задействованных в исследовании специалистов позволила собрать данные для написания и публикации статьи в ведущем мировом медицинском журнале The Lancet", - отметил директор Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Безымянный, чьи слова приводятся в сообщении.

Москва стала первым городом в мире, в котором стала доступна вакцинация против COVID-19 для всех желающих. Такого быстрого темпа удалось добиться благодаря оперативной организации исследований вакцины, большому количеству пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы, а также благодаря работе выездных бригад вакцинации столичного департамента здравоохранения в торговых центрах, парках и других популярных у горожан местах. На данный момент от коронавирусной инфекции привито более 1,8 млн жителей города.