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Переболевшие COVID-19 получат QR-коды для посещения "бесковидных" кафе в Москве

Для тех, кто переболел не бессимптомно и под наблюдением, QR-код будет сгенерирован автоматически

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переболевшие коронавирусной инфекцией, чей диагноз был подтвержден медиками, смогут получить на портале госуслуг QR-коды для посещения "бесковидных" заведений в Москве. Об этом во вторник в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"Если они [граждане] переболели за последние полгода и официально наблюдались, [болели] не бессимптомно, <...> обращались к врачам, и они есть в системе ЕМИАС, то у них QR-код сгенерирован автоматически, то есть он должен был уже появиться или появится, если человек обратится, на портале госуслуг", - сказал Немерюк.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания смогут только привившиеся, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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